Теннисистка Киченок пробилась в полуфинал парного турнира в Гонконге

В рамках первого круга соревнований Киченок в дуэте с Анастасией Родионовой из Австралии обыграли первых ракеток тайванку Чжэн Хаоцин и китаянку Ян Чжаосюаня - 6:4, 6:3.



В 1/4 финала они одолели чешско-словенский дуэт Рената Ворачова/Далила Якупович - 7:6 (3), 6:1.



На победу Киченок с Родионовой потратили один час и 16 минут, совершив три брейка.



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В борьбе за выход в финал их ждет баталия с белоруской Морозовой и японкой Аоямой, которые посеяны под 4-м номером.



Отметим, что призовой фонд соревнований составляет полмиллиона долларов.