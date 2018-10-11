Теннисистка Киченок пробилась в полуфинал парного турнира в Гонконге
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Украинская теннисистка Надежда Киченок, которая специализируется в парных матчах, удачно прошла первые два этапа турнира WTA International в Гонконге, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.
В рамках первого круга соревнований Киченок в дуэте с Анастасией Родионовой из Австралии обыграли первых ракеток тайванку Чжэн Хаоцин и китаянку Ян Чжаосюаня - 6:4, 6:3.
В 1/4 финала они одолели чешско-словенский дуэт Рената Ворачова/Далила Якупович - 7:6 (3), 6:1.
На победу Киченок с Родионовой потратили один час и 16 минут, совершив три брейка.
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В борьбе за выход в финал их ждет баталия с белоруской Морозовой и японкой Аоямой, которые посеяны под 4-м номером.
Отметим, что призовой фонд соревнований составляет полмиллиона долларов.