Тенісистка Бондаренко пробилася у чвертьфінал WTA International
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Українська тенісистка Катерина Бондаренко пробилася в 1/4 фіналу турніру WTA International "Shenzhen Open" з призовим фондом 651 тисяч доларів, повідомляє Xsport.ua, інформує УНН.
У грі другого кола українка перемогла восьму "ракетку" турніру і 38-ю тенісистку світу китаянку Шуай Чжан - 7:6 (10:8), 6:3. Суперниці провели на корті 1 годину 32 хвилини.
"Зустріч тривала близько 1,5 годин. Бондаренко відіграла всі 8 брейкпоінтів суперниці (4 сетбола в першій партії), а сама реалізувала свій єдиний шанс на брейк у другому сеті. Варто відзначити, що це перший чвертьфінал українки на турнірах WTA з 2017 року", - йдеться у повідомленні.
За вихід до півфіналу Бондаренко позмагається з Христиною Плішкова (№66 WTA) з Чехії.
Як повідомлялося раніше в УНН, Світоліна та Ястремська дізналися перших суперниць в новому тенісному сезоні.