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5 марта, 15:49 • 133462 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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Теннисистка Бондаренко пробилась в четвертьфинал WTA International

Теннисистка Бондаренко пробилась в четвертьфинал WTA International

Киев  •  УНН

 • 9771 просмотра

КИЕВ. 7 января. УНН. Украинская теннисистка Екатерина Бондаренко пробилась в 1/4 финала турнира WTA International "Shenzhen Open" с призовым фондом 651 тысяч долларов, сообщает Xsport.ua, информирует УНН.

В игре второго круга украинка победила восьмую "ракетку" турнира и 38-й теннисистку мира китаянку Шуай Чжан - 7:6 (10:8), 6:3. Соперницы провели на корте 1 час и 32 минуты.

"Встреча длилась около 1,5 часов. Бондаренко сыграла все 8 брейкпоинтов соперницы (4 сетбола в первой партии), а сама реализовала свой единственный шанс на брейк во втором сете. Стоит отметить, что это первый четвертьфинал украинки на турнирах WTA с 2017 года" , - говорится в сообщении.

За выход в полуфинал Бондаренко сразится с Кристиной Плишкова (№66 WTA) из Чехии.

Как сообщалось ранее в УНН, Свитолина и Ястремская узнали первых соперниц в новом теннисном сезоне.

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