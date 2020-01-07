Теннисистка Бондаренко пробилась в четвертьфинал WTA International
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Украинская теннисистка Екатерина Бондаренко пробилась в 1/4 финала турнира WTA International "Shenzhen Open" с призовым фондом 651 тысяч долларов, сообщает Xsport.ua, информирует УНН.
В игре второго круга украинка победила восьмую "ракетку" турнира и 38-й теннисистку мира китаянку Шуай Чжан - 7:6 (10:8), 6:3. Соперницы провели на корте 1 час и 32 минуты.
"Встреча длилась около 1,5 часов. Бондаренко сыграла все 8 брейкпоинтов соперницы (4 сетбола в первой партии), а сама реализовала свой единственный шанс на брейк во втором сете. Стоит отметить, что это первый четвертьфинал украинки на турнирах WTA с 2017 года" , - говорится в сообщении.
За выход в полуфинал Бондаренко сразится с Кристиной Плишкова (№66 WTA) из Чехии.
Как сообщалось ранее в УНН, Свитолина и Ястремская узнали первых соперниц в новом теннисном сезоне.