Тенісист з Донецька здобув трофей парного турніру в Казахстані
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Донеччанин Ілля Марченко успішно закінчив виступи у парному розряді тенісних змагань у Нур-Султані (Казахстан), повідомляє УНН з посиланням на ФТУ.
Марченко у парі з представником Фінляндії Гаррі Хеліоваара завоювали парний титул на челенджері, витративши на перемогу у фіналі 1 годину 1 хвилину. Перемога була здобута над поляками Каролем Држевічкі та Шимоном Валковим — 6:4, 6:4.
Примітно, що останній раз Марченко грав у фіналі парного челенджеру в 2014-му році. Тоді, у листопаді, він разом з Денисом Молчановим виграв турнір у Брешії.
Як повідомляв УНН, Марченко також вийшов у фінал одиночної сітки змагань у Нур-Султані.