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Тенісист з Донецька здобув трофей парного турніру в Казахстані

Київ • УНН

 • 10643 перегляди

КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Донеччанин Ілля Марченко успішно закінчив виступи у парному розряді тенісних змагань у Нур-Султані (Казахстан), повідомляє УНН з посиланням на ФТУ.

Тенісист з Донецька здобув трофей парного турніру в Казахстані

Марченко у парі з представником Фінляндії Гаррі Хеліоваара завоювали парний титул на челенджері, витративши на перемогу у фіналі 1 годину 1 хвилину. Перемога була здобута над поляками Каролем Држевічкі та Шимоном Валковим — 6:4, 6:4.

Примітно, що останній раз Марченко грав у фіналі парного челенджеру в 2014-му році. Тоді, у листопаді, він разом з Денисом Молчановим виграв турнір у Брешії.

Як повідомляв УНН, Марченко також вийшов у фінал одиночної сітки змагань у Нур-Султані.

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