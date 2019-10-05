Тенісист Марченко став фіналістом турніру в Нур-Султані
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Другий номер чоловічого тенісу України Ілля Марченко вийшов у фінал челленджера ATP з призовим фондом 54 тис. дол., що триває у Нур-Султані (Казахстан), повідомляє УНН.
У півфінальному матчі донеччанин витратив для перемоги у трьох сетах 2 години 13 хвилин. Поразку отримав дев’ятий сіяний турніру бельгієць Рубен Бемельманс — 1:6, 7:6 (5), 6:4.
В активі Марченка 8 ейсів при 5 подвійних помилках.
Примітно, що останній раз Марченко грав у фіналі одиночного челленджера в вересні 2017 року, коли виграв титул в Ізмірі.
Додамо, суперником українця по фіналу став німецький тенісист Янніком Маден (5 сіяний).