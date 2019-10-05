Теннисист Марченко стал финалистом турнира в Нур-Султане
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. Второй номер мужского тенниса Украины Илья Марченко вышел в финал челленджера ATP с призовым фондом 54 тыс. долл., который проходит в Нур-Султане (Казахстан), сообщает УНН.
В полуфинальном матче дончанин потратил для победы в трех сетах 2 часа и 13 минут. Поражение получил девятый сеяный турнира бельгиец Рубен Бемельманс — 1:6, 7:6(5), 6:4.
В активе Марченко 8 эйсов при 5 двойных ошибках.
Примечательно, что последний раз Марченко играл в финале одиночного челленджера в сентябре 2017 года, когда выиграл титул в Измире.
Добавим, соперником Украинская по финалу стал немецкий теннисист Янником Маден (5 сеяный).