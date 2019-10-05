Теннисист из Донецка получил трофей парного турнира в Казахстане
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Дончанин Илья Марченко успешно закончил выступления в парном разряде теннисных соревнований в Нур-Султане (Казахстан), сообщает УНН со ссылкой на ФТУ.
Марченко в паре с представителем Финляндии Гарри Хелиоваара завоевали парный титул на челленджере, затратив на победу в финале 1 час и 1 минуту. Победа была одержана над поляками Каролем Држевички и Шимоном Валковым - 6:4, 6:4.
Примечательно, что последний раз Марченко играл в финале парного челленджера в 2014 году. Тогда, в ноябре, он вместе с Денисом Молчановым выиграл турнир в Брешии.
Как сообщал УНН, Марченко также вышел в финал одиночного сетки соревнований в Нур-Султане.