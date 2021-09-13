Теніс: росіянин переміг у фіналі турніру US Open

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Таким чином, Медведєв став першим російським тенісистом, який виграв фінал турніру "Великого шолома" з 2005 року, коли Марат Сафін переміг у Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу (Australian Open).

У кар'єрі Данила Медведєва відбувся матч був другим фіналом US Open і третім - в турнірах "Великого шолома". Перемогу над Джоковичем росіянин здобув в трьох сетах з рахунком 6-4, 6-4, 6-4.

Новак Джокович, який переміг в цьому сезоні на Australian Open, Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу (French Open, Ролан Гаррос) і на Вімблдонському турнірі (Wimbledon), відреагував емоційно, розгромивши свою ракетку про покриття корту в другому сеті.

Нагадаємо

Раніше українець вийшов у фінал юніорського "US Open", що стало такого роду подією вперше за 10 років.