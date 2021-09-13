Теннис: россиянин победил в финале турнира US Open
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Российский теннисист Даниил Медведев в воскресенье, 12 сентября, сенсационно обыграл в финале турнира Открытого чемпионата США по теннису (US Open) первую ракетку мира - серба Новака Джоковича, передает УНН.
Детали
Таким образом, Медведев стал первым российским теннисистом, который выиграл финал турнира “Большого шлема” с 2005 года, когда Марат Сафин победил в Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open).
В карьере Даниила Медведева состоялся матч был вторым финалом US Open и третьим — в турнирах “Большого шлема”. Победу над Джоковичем россиянин получил в трех сетах со счетом 6-4, 6-4, 6-4.
Новак Джокович, победивший в этом сезоне на Australian Open, Открытом чемпионате Франции по теннису (French Open, Ролан Гаррос) и на Уимблдонском турнире (Wimbledon), отреагировал эмоционально, разгромив свою ракетку о покрытие корта во втором сете.
Напомним
Ранее украинец вышел в финал юниорского “US Open”, что стало такого рода событием впервые за 10 лет.