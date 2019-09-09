Тендер відомства Лапи наочно демонструє, як ProZorro не захищає від корупції - Кочетков

КИЇВ. 9 вересня. УНН. Система публічних закупівель ProZorro хоч і дуже розрекламована, але вона не стає перепоною для корупційних чиновників, що звикли заробляти на відкатах. Про це у коментарі УНН розповів аналітик Олександр Кочетков.