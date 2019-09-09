Тендер відомства Лапи наочно демонструє, як ProZorro не захищає від корупції - Кочетков
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Система публічних закупівель ProZorro хоч і дуже розрекламована, але вона не стає перепоною для корупційних чиновників, що звикли заробляти на відкатах. Про це у коментарі УНН розповів аналітик Олександр Кочетков.
Приклад того, як принципи ProZorro "обходять" та віддають “перемогу” набагато дорожчому учаснику нещодавно мав місце під час тендерної закупівлі Держпродспоживслужбою (тест-систем для ветеринарних потреб).
Так, перемогу віддали компанії, яка запропонувала свій товар за ціною у понад 1,7 млн грн, викинувши напередодні з тендеру вітчизняного виробника тест-систем з ціною - 822,9 тис. грн.
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“Так відбувається тому, що, по-перше, треба змінювати систему, а не людей на посадах. Бачте, навіть, розрекламоване ProZorro, яке дає багато запобіжників - не рятує від того, що наші корупціонери знаходять можливості обійти будь-яку систему, сформувати умови конкурсу і вплинути на його результати таким чином, щоб перемогла компанія, яка може дати відкати. І система забезпечує безкарність таких дій. Тому, до тих пір поки ми не налагодимо систему, яка унеможливлює використати крадені корупційні гроші - все буде продовжуватися”, - сказав Кочетков.
За його словами, найкращим покаранням за схожі злочини повинна стати неможливість використання вкрадених на тендері державних коштів.
“Тільки тоді, коли чиновник не матиме змоги витратити вкрадене — ані він сам, ані афілійовані з ним люди цього робити не будуть. От тут і треба навести лад та розібратися із незаконним збагаченням усіх чиновників”, - пояснив експерт.
Кочетков також додав: у разі, якщо нова влада не зможе певним чином приборкати корупцію, в тому числі, під час тендерів, “то у нової влади із народом України будуть величезні проблеми”.
Як писав УНН, про сумнівний тендер відомства Лапи на закупівлях тест-систем (із переплатою в мільйон) вже поінформували “Слуг народу”.
Також нагадаємо, у Національному антикорупційному бюро вже проводять досудове розслідування в кримінальному провадженні за схожими фактами. Йдеться про присвоєння держкоштів керівництвом Держпродспоживслужби на закупівлі вакцини проти сказу за завищеними цінами. За даними слідства НАБУ, керівник Держпродспоживслужби Володимир Лапа разом зі своїм першим заступником "переплатили" за вакцини близько 6 млн грн.