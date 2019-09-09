Тендер ведомства Лапы наглядно демонстрирует, как ProZorro не защищает от коррупции - Кочетков

Пример того, как принципы ProZorro "обходят" и отдают "победу" гораздо более дорогому участнику недавно имел место во время тендерной закупки Госпродпотребслужбой (тест-систем для ветеринарных нужд).

Так, победу отдали компании, которая предложила свой товар по цене на более чем 1,7 млн грн, выбросив накануне из тендера отечественного производителя тест-систем с ценой - 822,9 тыс. грн.

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"Так происходит потому, что, во-первых, надо менять систему, а не людей на должностях. Видите, даже разрекламированное ProZorro, которое дает много предохранителей - не спасает от того, что наши коррупционеры находят возможности обойти любую систему, сформировать условия конкурса и повлиять на его результаты таким образом, чтобы победила компания, которая может дать откаты. И система обеспечивает безнаказанность таких действий. Поэтому, до тех пор пока мы не наладим систему, которая делает невозможным использование ворованных коррупционных денег - все будет продолжаться", - сказал Кочетков.

По его словам, лучшим наказанием за подобные преступления должна стать невозможность использования украденные на тендере государственные средства.

"Только тогда, когда чиновник не сможет потратить украденное - ни он сам, ни аффилированные с ним люди этого делать не будут. Вот здесь и нужно навести порядок и разобраться с незаконным обогащением всех чиновников", - пояснил эксперт.

Кочетков также добавил: в случае, если новая власть не сможет определенным образом обуздать коррупцию, в том числе, во время тендеров, "то у новой власти с народом Украины будут огромные проблемы".

Как писал УНН, о сомнительном тендере ведомства Лапы на закупках тест-систем (с переплатой в миллион) уже проинформировали "Слуг народа".

Также напомним, в Национальном антикоррупционном бюро уже проводят досудебное расследование в уголовном производстве по схожим фактам. Речь идет о присвоении госсредств руководством Госпродпотребслужбы на закупки вакцины против бешенства по завышенным ценам. По данным следствия НАБУ, руководитель Госпродпотребслужбы Владимир Лапа вместе со своим первым заместителем "переплатили" за вакцины около 6 млн грн.