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Темпи вакцинації: епідеміолог розповіла, чи відстає Україна від усього світу

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Наразі в Україні проходить вакцинація пріоритетних груп населення, потім розпочнеться масштабне та масове щеплення. Наразі проблема з затримками темпів вакцинації — загальнопланетарна, з якою не справляються переважна більшість держав. Про це в ефірі 4 каналу розповіла епідеміолог та експерт Всесвітньої організації охорони здоров’я з реагування на епідемічні загрози Наталія Виноград, передає УНН.

Цитата

“У нас сьогодні згідно з нашим планом йде щеплення пріоритетних груп. Пріоритетні групи, потім масштабне щеплення, а потім масове — і це дуже різні програми. Ще ЄС не зайшли до тих програм, як і ми — вони теж на пріоритетних групах ще. Тому і такий маленький відсоток провакцинованих. Групи, які підлягають такому варіанту вакцинації, не є у кількісному варіанті домінуючими в будь-якому суспільстві”, — пояснила Виноград.

Деталі

Епідеміолог вважає, що лише кілька держав у світі мають відносно непоганий показник щодо темпів вакцинації, але така ситуація — скоріше виняток.

“Виняток становить лише кілька держав. Найкращий показник Гібралтар має, бо Англія виділила їм вакцину, а населення там таке, що дозволяє всіх щепити. Тому давайте зіставляти за кількістю населення, що дуже важливо. (...) У тому порядку більш коректно говорити про показники на 100 тисяч населення, а не на якусь абсолютну кількість використаних вакцин”, — підсумувала Наталія Виноград.

Вакцинація в Україні

В Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів, що сьогодні розпочалась вакцинація від COVID-19 українських паралімпійців та олімпійців вакциною CoronaVac китайського виробника Sinovac Biotech.

За минулу добу 15 744 людини щеплено проти COVID-19 в Україні. Щеплення проводилось 124 мобільними бригадами з імунізації та 747 пунктами щеплення. Загалом 419 297 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії.

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