Темпы вакцинации: эпидемиолог рассказала, отстает ли Украина от всего мира
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Сейчас в Украине проходит вакцинация приоритетных групп населения, затем начнутся масштабные и массовые прививки. Сейчас проблема с задержками темпов вакцинации - общепланетарных, с которой не справляются подавляющее большинство государств. Об этом в эфире 4 канала рассказала эпидемиолог и эксперт Всемирной организации здравоохранения по реагированию на эпидемические угрозы Наталья Виноград, передает УНН.
Цитата
"У нас сегодня согласно нашему плану прививают приоритетные группы. Приоритетные группы, потом масштабные прививки, а затем массовые - и это очень разные программы. Еще ЕС не зашли в те программы, как и мы - они на приоритетных группах еще. Поэтому и такой маленький процент провакцинированных. Группы, которые подлежат такому варианту вакцинации, не являются в количественном варианте доминирующими в любом обществе", - пояснила Виноград.
Детали
Эпидемиолог считает, что лишь несколько государств в мире имеют относительно неплохой показатель по темпам вакцинации, но такая ситуация - скорее исключение.
"Исключение составляет лишь несколько государств. Лучший показатель Гибралтар имеет, потому что Англия выделила им вакцину, а население там такое, что позволяет всех прививать. Поэтому давайте сравнивать по количеству населения, что очень важно. (...) В том порядке более корректно говорить о показателях на 100 тыс. населения, а не на какое-то абсолютное количество использованных вакцин", - подытожила Наталья Виноград.
Вакцинация в Украине
В Украине вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля. Первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/ AstraZeneca (Covishield).
Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что сегодня началась вакцинация от COVID-19 украинских паралимпийцев и олимпийцев вакциной CoronaVac китайского производителя Sinovac Biotech.
За минувшие сутки 15744 человека привито против COVID-19 в Украине. Прививки проводились 124 мобильными бригадами по иммунизации и 747 пунктами прививки. В общем 419297 человек привито от начала прививочной кампании.