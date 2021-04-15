Темпы вакцинации: эпидемиолог рассказала, отстает ли Украина от всего мира

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Сейчас в Украине проходит вакцинация приоритетных групп населения, затем начнутся масштабные и массовые прививки. Сейчас проблема с задержками темпов вакцинации - общепланетарных, с которой не справляются подавляющее большинство государств. Об этом в эфире 4 канала рассказала эпидемиолог и эксперт Всемирной организации здравоохранения по реагированию на эпидемические угрозы Наталья Виноград, передает УНН.