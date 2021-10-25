Температура впала нижче нуля: у Києві закінчився безморозний період

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За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 25 жовтня у Києві вперше цієї осені температура повітря знизилася до -0,5ºС. Це свідчить про закінчення безморозного періоду, який тривав із 13 березня – загалом 219 днів.

Середня багаторічна дата першого заморозку у повітрі — 21 жовтня, а тривалість безморозного періоду — 197 днів.

Як повідомляють кліматологи обсерваторії, найкоротші безморозні періоди у столиці були у 1902-у та 1945-у роках — лише 144 дні, а найдовші — 223 дні 2008-го та 2013-го року.

Офіційний початок зими відбудеться, коли середньодобова температура повітря стійко перейде через 0°С у бік зниження. Середня дата такого переходу у Києві — 29 листопада.

Нагадаємо

Опадів сьогодні по Україні не прогнозують. Вранці місцями будуть тумани. Температура повітря вдень становитиме максимум +13ºС.

У Київські області температура вночі 0-3° морозу, вдень 7-10° тепла.