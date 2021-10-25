Температура упала ниже нуля: в Киеве закончился безморозный период
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Сегодня в Киеве впервые этой осенью температура воздуха упала ниже нуля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
Детали
По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 25 октября в Киеве впервые этой осенью температура воздуха снизилась до -0,5°С. Это свидетельствует об окончании безморозного периода, который длился с 13 марта — в общем 219 дней.
Средняя многолетняя дата первого заморозка в воздухе — 21 октября, а продолжительность безморозного периода — 197 дней.
Как сообщают климатологи обсерватории, самые короткие безморозные периоды в столице были в 1902-м и 1945-м годах — только 144 дня, а самые продолжительные — 223 дня в 2008-м и 2013-м годах.
Официальное начало зимы произойдет, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво перейдет через 0°С в сторону понижения. Средняя дата такого перехода в Киеве — 29 ноября.
Напомним
Осадков сегодня по Украине не прогнозируют. Утром местами будут туманы. Температура воздуха днем составит максимум +13°С.
В Киевской области температура ночью 0-3° мороза, днем 7-10° тепла.