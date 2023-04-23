Тема літаків завжди в пріоритеті для України на «Рамштайні», але потрібні і системи ППО - Ігнат
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Для України тема літаків завжди в пріоритеті на міжнародних зустрічах у форматі «Рамштайн». Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає УНН.
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«Літаки будуть завжди на вістрі нашої уваги, вищого військового керівництва України та держав світу», - сказав Ігнат.
Ігнат зазначив, що на сьогодні також існує потреба, зокрема, в засобах ППО.
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«На сьогодні ми розуміємо, що потреба є й в іншому, зокрема, засобах ППО. В пріоритеті не тільки самі системи, а й ракети до них… Ми бачимо, що зайшли вже й Patriot та інші системи, щоб посилити Україну наземними засобами. На отримання літаків підуть місяці, як мінімум, а системи ППО можна отримати швидко, адже ми маємо вже навчених людей», - розповів Ігнат.
Доповнення
Міністр оборони Олексій Резніков пояснив, чому союзники затягують із наданням Україні сучасної авіації, зокрема, винищувачів F-16. За його словами, ці системи складні, потребують обслуговування і великих фінансових витрат.