Тема самолетов всегда в приоритете для Украины на "Рамштайн", но нужны и системы ПВО - Игнат
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Для Украины тема самолетов всегда в приоритете на международных встречах в формате «Рамштайн». Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает УНН.
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«Самолеты всегда будут на острие нашего внимания, высшего военного руководства Украины и государств мира», - сказал Игнат.
Игнат отметил, что на сегодня также существует потребность, в частности, в средствах ПВО.
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«На сегодня мы понимаем, что потребность есть и в другом, в частности, средствах ПВО. В приоритете не только сами системы, но и ракеты к ним… Мы видим, что зашли уже и Patriot и другие системы, чтобы усилить Украину наземными средствами. На получение самолетов уйдут месяцы, как минимум, а системы ПВО можно получить быстро, ведь мы имеем уже обученных людей», - рассказал Игнат.
Дополнение
Министр обороны Алексей Резников объяснил, почему союзники затягивают с предоставлением Украине современной авиации, в частности, истребителей F-16. По его словам, эти системы сложны, требуют обслуживания и больших финансовых затрат.