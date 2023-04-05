Резніков пояснив, чому союзники затягують із наданням Україні винищувачів F-16

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«Це найскладніша, найдорожча система, яка потребує обслуговування, запчастин, а головне, озброєння... Це рішення прагматичне і партнери рахують гроші, всі рахують гроші, рахують гроші своїх платників податків. Відповідно, прийняти рішення дати нам літаки це означає, що всі країни мають бути готові дати літаки, запчастини і обслуговування», - сказав Резніков.

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Він зазначив, що це буде мова вже йти не про сотні мільйонів допомоги, а мільярди.

«І тому треба дати належне і подяка нашим партнерам, бо якщо вони приймають рішення, то вони дуже відповідальні і вони виконують свої обіцянки. Наприклад, три сімки (M777 – ред.), це пушки, які дали американці в травні минулого року, вони продовжують забезпечувати їх запчастинами і так далі. Тому це питання прийняття прагматичного рішення, чому я вірю оптимістично, що воно буде», – розповів Резніков.

Доповнення

В Telegram Головнокомандувача ЗCУ Валерія Залужного опубліковано відео про потребу України у винищувачах F-16, у якому бригада тактичної авіації пояснює, чому МіГ-29 застарів і Україні терміново необхідна сучасна авіація.