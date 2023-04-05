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Резников объяснил, почему союзники затягивают с предоставлением Украине истребителей F-16

Киев • УНН

 • 1039689 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Министр обороны Алексей Резников объяснил, почему союзники затягивают с предоставлением Украине современной авиации, в частности, истребителей F-16. По его словам, эти системы сложные, требуют обслуживания и больших финансовых затрат, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Цитата

«Это самая сложная, самая дорогая система, которая требует обслуживания, запчастей, а главное, вооружения... Это решение прагматичное и партнеры считают деньги, все считают деньги, считают деньги своих налогоплательщиков. Соответственно, принять решение дать нам самолеты это означает, что все страны должны быть готовы дать самолеты, запчасти и обслуживание», - сказал Резников.

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Он отметил, что это будет речь уже идти не о сотнях миллионов помощи, а миллиардах.

«И поэтому надо дать должное и благодарность нашим партнерам, потому что если они принимают решения, то они очень ответственные и они выполняют свои обещания. Например, три семерки (M777 – ред.), это пушки, которые дали американцы в мае прошлого года, они продолжают обеспечивать их запчастями и так далее. Поэтому это вопрос принятия прагматического решения, почему я верю оптимистично, что оно будет», – рассказал Резников.

Дополнение

В Telegram Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного опубликовано видео о потребности Украины в истребителях F-16, в котором бригада тактической авиации объясняет, почему МиГ-29 устарел и Украине срочно необходима современная авиация.

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