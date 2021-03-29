Телескоп Hubble зробив вражаючий знімок туманності

Деталі

Зазначають, що цей об’єкт був представлений у попередньому фотовипуску Hubble, але зараз застосовано нові технології обробки, що дозволяють отримати тонкі деталі ніжних ниток туманності та ниток іонізованого газу. Туманність Вуаль - це видима частина сусідньої Петлі Лебідя.

Для створення цього барвистого зображення були використані спостереження, зроблені широкоформатним приладом Hubble Camera 3 через 5 різних фільтрів. На цьому зображенні було захоплено лише невелику частину туманності.

Нагадаємо

Космічний телескоп Hubble зробив знімок галактики NGC 2770, яка була домівкою для чотирьох різних наднових. Hubble NASA зафіксував зміни в величезній і турбулентній атмосфері Сатурна.