Телескоп Hubble сделал впечатляющий снимок туманности
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Телескоп Hubble снял туманность Вуаль (IC 1340), размещенную в созвездии Лебедя. Об этом пишет УНН со ссылкой на официальный сайт, посвященный работе телескопа.
Детали
Отмечают, что этот объект был представлен в предыдущем фотовипуске Hubble, но сейчас применены новые технологии обработки, позволяющие получить тонкие детали нежных нитей туманности и нитей ионизированного газа. Туманность Вуаль - это видимая часть соседней Петли Лебедя.
Для создания этого красочного изображения были использованы наблюдения, сделанные широкоформатным прибором Hubble Camera 3 через 5 различных фильтров. На этом изображении был захвачен лишь небольшую часть туманности.
Напомним
Космический телескоп Hubble сделал снимок галактики NGC 2770, которая была домом для четырех различных сверхновых. Hubble NASA зафиксировал изменения в огромной и турбулентной атмосфере Сатурна.