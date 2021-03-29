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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 43715 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 61807 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 107599 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 143348 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 194851 просмотра

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2 марта, 18:35 • 279063 просмотра

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Телескоп Hubble сделал впечатляющий снимок туманности

Телескоп Hubble сделал впечатляющий снимок туманности

Киев  •  УНН

 • 26932 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Телескоп Hubble снял туманность Вуаль (IC 1340), размещенную в созвездии Лебедя. Об этом пишет УНН со ссылкой на официальный сайт, посвященный работе телескопа.

Детали

Отмечают, что этот объект был представлен в предыдущем фотовипуске Hubble, но сейчас применены новые технологии обработки, позволяющие получить тонкие детали нежных нитей туманности и нитей ионизированного газа. Туманность Вуаль - это видимая часть соседней Петли Лебедя.

Для создания этого красочного изображения были использованы наблюдения, сделанные широкоформатным прибором Hubble Camera 3 через 5 различных фильтров. На этом изображении был захвачен лишь небольшую часть туманности.

Напомним

Космический телескоп Hubble сделал снимок галактики NGC 2770, которая была домом для четырех различных сверхновых. Hubble NASA зафиксировал изменения в огромной и турбулентной атмосфере Сатурна.

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