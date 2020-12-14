Телеканал "NewsOne" замінували — нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Приміщення телеканалу "NewsOne" замінували. Про це у своєму Telegram-каналі заявив народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура, інформує УНН.
"Приїхав на ефір телеканалу "NewsOne", а він (телеканал — ред.) виявився замінованим. Невже Арахамія (Давид Арахамія — глава фракції "Слуга народу" у ВР - ред.) так хоче, щоб я вчасно приїхав на засідання фракції?", - зазначив нардеп.
Наразі ні поліція, ні пресслужба телеканалу цю інформацію не підтвердили.
Наразі інформацію підтвердив ведучий телеканалу Богдан Амінов.
"Прийшов на роботу. А тут поліція, рятувальники, собаки. За попередньою інформацією, на електронну пошту СБУ надійшов лист про "замінування телеканалу "NewsOne". Співробітників телеканалу попросили вийти із будівлі на відстань не менше ста метрів. Ведемо прямий ефір", - заявив телеведучий.
Нагадаємо, сьогодні ввечері відбудеться засідання фракції "Слуга народу". Розглядатимуться, зокрема, законопроекти про бюджет, Бюро економічної безпеки, щодо протидії корупції та про інформацію, необхідну для декларування.