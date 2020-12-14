Телеканал "NewsOne" заминировали - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Помещение телеканала "NewsOne" заминировали. Об этом в своем Telegram-канале заявил народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура, информирует УНН.
"Приехал на эфир телеканала "NewsOne", а он (телеканал - ред.) оказался заминирован. Неужели Арахамия (Давид Арахамия - глава фракции "Слуга народа" в ВР - ред.) так хочет, чтобы я вовремя приехал на заседание фракции?", - отметил нардеп.
Пока ни полиция, ни пресс-служба телеканала эту информацию не подтвердили.
Сейчас информацию подтвердил ведущий телеканала Богдан Аминов.
"Пришел на работу. А здесь полиция, спасатели, собаки. По предварительной информации, на электронную почту СБУ поступило письмо о "заминировании телеканала "NewsOne". Сотрудников телеканала попросили выйти со здания на расстояние не менее ста метров. Ведем прямой эфир", - заявил телеведущий.
Напомним, сегодня вечером состоится заседание фракции "Слуга народа". Будут рассматриваться, в частности, законопроекты о бюджете, Бюро экономической безопасности, по противодействию коррупции и об информации, необходимой для декларирования.