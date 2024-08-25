Телеграми замість Telegram: в Укрпошті заявили про відновлення послуги та озвучили вартість

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Київ • УНН

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"Укрпошта" поновлює приймання та пересилання телеграм через можливі збої в роботі Telegram-каналів, заявив Смілянський. За його словами, вартість 1 слова українською чи англійською - 1 гривня, російськомовні телеграми не приймаються.

"Укрпошта" поновлює приймання та пересилання телеграм. Так гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський відреагував на можливі збої в роботі ТГ-каналів, передає УНН.

"У звʼязку з можливими збоями в роботі ТГ-каналів та з метою забезпечення якісного інформування населення щодо подій, АТ "Укрпошта" поновлює приймання та пересилання телеграм", - повідомив Смілянський.

За його словами, вартість 1 слова українською чи англійською мовами становить 1 гривню. Російськомовні телеграми не приймаються для пересилання згідно рішення РНБО.

"Телеграми доставляються кожен день з 9:00 до 18:00 без вихідних та перерви на обід", - резюмував Смілянський.

Україна може запровадити жорсткіше регулювання Telegram25.08.24, 17:36 • 20408 переглядiв

Нагадаємо

24 серпня засновника соціальної мережі Telegram Павла Дурова заарештували у Франції. Бізнесмена було затримано близько 20 години (21:00 за київським часом), коли він виходив зі свого приватного літака на злітно-посадкову смугу аеропорту Ле Бурже . Засновника Telegram супроводжували його охоронець та жінка. Зазначається, що Дуров прибув прямо з  Азербайджану . На нього було видано ордер на обшук. TF-1 повідомляв, що Дурову загрожує до 20 років ув'язнення.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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