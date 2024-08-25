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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Телеграммы вместо Telegram: в Укрпочте заявили о возобновлении услуги и озвучили стоимость

Телеграммы вместо Telegram: в Укрпочте заявили о возобновлении услуги и озвучили стоимость

Киев  •  УНН

25 августа 2024, 16:25  •  1018 просмотра

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"Укрпочта" возобновляет прием и пересылку телеграмм из-за возможных сбоев в работе Telegram-каналов, заявил Смелянский. По его словам, стоимость 1 слова на украинском или английском - 1 гривна, русскоязычные телеграммы не принимаются.

"Укрпочта" возобновляет прием и пересылку телеграмм. Так гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский отреагировал на возможные сбои в работе ТГ-каналов, передает УНН.

"В связи с возможными сбоями в работе ТГ-каналов и с целью обеспечения качественного информирования населения о событиях, АО "Укрпочта" возобновляет прием и пересылку телеграмм", - сообщил Смелянский.

По его словам, стоимость 1 слова на украинском или английском языках составляет 1 гривну. Русскоязычные телеграммы не принимаются для пересылки согласно решению СНБО.

"Телеграммы доставляются каждый день с 9:00 до 18:00 без выходных и перерыва на обед", - резюмировал Смелянский.

Україна може запровадити жорсткіше регулювання Telegram25 августа 2024, 14:36 • 9146 просмотров

Напомним

24 августа основателя социальной сети Telegram Павла Дурова арестовали во Франции. Бизнесмен был задержан около 20 часов (21:00 по киевскому времени), когда он выходил из своего частного самолета на взлетно-посадочную полосу аэропорта Ле Бурже. Основателя Telegram сопровождали его охранник и женщина. Отмечается, что Дуров прибыл прямо из  Азербайджана. На него был выдан ордер на обыск. TF-1 сообщал, что Дурову грозит до 20 лет заключения.

Антонина Туманова

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