Telegram-канали рф поширюють неправдиві заяви про втечу керівництва Харківщини
Київ • УНН
російські телеграм-канали неправдиво заявили, що керівництво Харківської області зникло через російський наступ, але українські чиновники підтвердили, що керівництво області залишається в Харкові і виконує свої обов'язки.
російські Телеграм-канали розповсюджують недостовірну інформацію про зникнення керівництва Харківської області. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI, передає УНН.
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За інформацією, російські Телеграм-канали активно поширюють непідтверджені дані про зникнення керівництва Харківської області, стверджуючи, що це сталося через спробу наступу з боку російських сил.
Проте, за достовірною інформацією, наданою заступником голови обласної віськової адміністрації Романом Семенюхою, керівництво Харківської ОВА повністю знаходиться у Харкові та активно виконує свої обов'язки.
Інформація про відсутність керівництва у Харківській області є чистою брехнею, яка не має жодного підґрунтя в реальних подіях. ЗМІ рф вже неодноразово розповсюджували фейкові новини про втечу української влади, і кожного разу це виявлялося маніпуляцією і брехнею.
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