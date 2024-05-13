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Telegram-канали рф поширюють неправдиві заяви про втечу керівництва Харківщини

Telegram-канали рф поширюють неправдиві заяви про втечу керівництва Харківщини

Київ • УНН

 • 24876 перегляди

російські телеграм-канали неправдиво заявили, що керівництво Харківської області зникло через російський наступ, але українські чиновники підтвердили, що керівництво області залишається в Харкові і виконує свої обов'язки.

російські Телеграм-канали розповсюджують недостовірну інформацію про зникнення керівництва Харківської області. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI, передає УНН.

Деталі

За інформацією, російські Телеграм-канали активно поширюють непідтверджені дані про зникнення керівництва Харківської області, стверджуючи, що це сталося через спробу наступу з боку російських сил.

Проте, за достовірною інформацією, наданою заступником голови обласної віськової адміністрації Романом Семенюхою, керівництво Харківської ОВА повністю знаходиться у Харкові та активно виконує свої обов'язки.

Інформація про відсутність керівництва у Харківській області є чистою брехнею, яка не має жодного підґрунтя в реальних подіях. ЗМІ рф вже неодноразово розповсюджували фейкові новини про втечу української влади, і кожного разу це виявлялося маніпуляцією і брехнею.

На північному кордоні Харківської області тривають запеклі бої: українські війська тримають оборону12.05.24, 22:26 • 46375 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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