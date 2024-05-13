Telegram-каналы рф распространяют ложные заявления о бегстве руководства Харьковщины

российские Телеграмм-каналы распространяют недостоверную информацию об исчезновении руководства Харьковской области. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI, передает УНН.

Детали

По информации, российские Телеграм-каналы активно распространяют неподтвержденные данные об исчезновении руководства Харьковской области, утверждая, что это произошло из-за попытки наступления со стороны российских сил.

Однако, по достоверной информации, предоставленной заместителем председателя областной военной администрации Романом Семенюхой, руководство Харьковской ОВА полностью находится в Харькове и активно выполняет свои обязанности.

Информация об отсутствии руководства в Харьковской области является чистой ложью, которая не имеет никакой основы в реальных событиях. СМИ рф уже неоднократно распространяли фейковые новости о бегстве украинской власти, и каждый раз это оказывалось манипуляцией и ложью.

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