Технічні роботи в реєстрі Оберіг: 20 березня можуть бути недоступні електронні військові документи

У четвер, 20 березня, з 22:00 до 23:30 в реєстрі "Оберіг" заплановано технічні роботи. Про це повідомляє Міністерство оборони України, пише УНН.

20 березня з 22:00 до 23:30 плануються технічні роботи в реєстрі Оберіг. Через це електронний військовий документ та послуги, пов'язані з реєстром, можуть бути недоступні - йдеться у повідомленні.

У МОУ порадили заздалегідь завантажити PDF-файл документа для уникнення неприємних ситуацій під час можливих перевірок.

Після технічних робіт все працюватиме в штатному режимі.

Нагадаємо

З 11 березня на порталі "Дія" знову доступна послуга бронювання співробітників після успішного завершення технічних робіт. Оновлення покращило взаємодію з Єдиним переліком держорганів та організацій.