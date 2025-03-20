Технічні роботи в реєстрі Оберіг: 20 березня можуть бути недоступні електронні військові документи
Київ • УНН
Міноборони України повідомляє про технічні роботи в реєстрі "Оберіг" 20 березня з 22:00 до 23:30. Електронні військові документи можуть бути недоступні.
У четвер, 20 березня, з 22:00 до 23:30 в реєстрі "Оберіг" заплановано технічні роботи. Про це повідомляє Міністерство оборони України, пише УНН.
20 березня з 22:00 до 23:30 плануються технічні роботи в реєстрі Оберіг. Через це електронний військовий документ та послуги, пов'язані з реєстром, можуть бути недоступні
У МОУ порадили заздалегідь завантажити PDF-файл документа для уникнення неприємних ситуацій під час можливих перевірок.
Після технічних робіт все працюватиме в штатному режимі.
Нагадаємо
З 11 березня на порталі "Дія" знову доступна послуга бронювання співробітників після успішного завершення технічних робіт. Оновлення покращило взаємодію з Єдиним переліком держорганів та організацій.