Технические работы в реестре Оберіг: 20 марта могут быть недоступны электронные военные документы
Киев • УНН
Минобороны Украины сообщает о технических работах в реестре "Оберіг" 20 марта с 22:00 до 23:30. Электронные военные документы могут быть недоступны.
В четверг, 20 марта, с 22:00 до 23:30 в реестре "Оберіг" запланированы технические работы. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, пишет УНН.
20 марта с 22:00 до 23:30 планируются технические работы в реестре Оберіг. Из-за этого электронный военный документ и услуги, связанные с реестром, могут быть недоступны
В МОУ посоветовали заранее загрузить PDF-файл документа во избежание неприятных ситуаций во время возможных проверок.
После технических работ все будет работать в штатном режиме.
Напомним
С 11 марта на портале "Дія" снова доступна услуга бронирования сотрудников после успешного завершения технических работ. Обновление улучшило взаимодействие с Единым перечнем госорганов и организаций.