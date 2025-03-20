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Технические работы в реестре Оберіг: 20 марта могут быть недоступны электронные военные документы

Киев • УНН

 • 19685 просмотра

Минобороны Украины сообщает о технических работах в реестре "Оберіг" 20 марта с 22:00 до 23:30. Электронные военные документы могут быть недоступны.

Технические работы в реестре Оберіг: 20 марта могут быть недоступны электронные военные документы

В четверг, 20 марта, с 22:00 до 23:30 в реестре "Оберіг" запланированы технические работы. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, пишет УНН.

20 марта с 22:00 до 23:30 планируются технические работы в реестре Оберіг. Из-за этого электронный военный документ и услуги, связанные с реестром, могут быть недоступны

- говорится в сообщении.

В МОУ посоветовали заранее загрузить PDF-файл документа во избежание неприятных ситуаций во время возможных проверок.

После технических работ все будет работать в штатном режиме.

Напомним

С 11 марта на портале "Дія" снова доступна услуга бронирования сотрудников после успешного завершения технических работ. Обновление улучшило взаимодействие с Единым перечнем госорганов и организаций.

Ольга Розгон

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