Техаська дівчина отруїла козу, вважаючи її власника шахраєм: розпочато розслідування

Техаській дівчинці-підлітку Обрі Ванландінгем висунули звинувачення у жорстокому поводженні з тваринами після того, як її звинуватили у тому, що вона отруїла пестицидами і вбила козу-суперника на змаганнях, пише УНН з посиланням на The Guardian.

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Повідомляється, що 17-річна Обрі Ванландінгем використовувала пістолет для примусового згодовування токсичного пестициду козі на ім'я Віллі. Крім того, є інформація, що Ванландінгем зізналася у навмисному отруєнні тварини. Це також зафіксували камери відеоспостереження. Коза померла приблизно через 21 годину після того, як у неї почалися судоми і з'явилися ознаки дихальних розладів.

Розтин підтвердив, що причиною смерті стала фосфорорганічна інтоксикація фосметом, пестицидом, який зазвичай використовується для зовнішньої боротьби з паразитами у домашніх тварин. Дівчина зізналася поліції, що навмисно отруїла козу, оскільки вважала власника тварини "шахраєм". Вона повідомила, що це була її друга спроба вбити козу.

Слідчі, які переглянули історію її телефонних дзвінків, виявили, що вона шукала інформацію про те, "яка кількість відбілювача може вбити тварину" і "отруєння домашніх тварин, що ви повинні знати". Вона також нібито шукала "як очистити історію пошуку".

Обрі Ванландінгем загрожує до двох років ув'язнення, якщо її визнають винною в жорстокому поводженні з домашніми тваринами. Мати 15-річної дівчинки, чию козу вбили, сказала, що її сім'я хоче "справедливості" і сподівається, що Ванландінгем отримає тюремний термін, якщо її визнають винною.

Нагадаємо

56-річна жінка у стані алкогольного сп'яніння викинула свого кота з вікна 8-го поверху, внаслідок чого тварина загинула. Суд призначив їй 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном у 1 рік.