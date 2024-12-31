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Техаська дівчина отруїла козу, вважаючи її власника шахраєм: розпочато розслідування

Техаська дівчина отруїла козу, вважаючи її власника шахраєм: розпочато розслідування

Київ • УНН

 • 21338 перегляди

17-річна дівчина отруїла пестицидом козу-суперника на змаганнях, вважаючи її власника шахраєм. Тварина померла через 21 годину після отруєння, а підозрюваній загрожує до 2 років ув'язнення.

Техаській дівчинці-підлітку Обрі Ванландінгем висунули звинувачення у жорстокому поводженні з тваринами після того, як її звинуватили у тому, що вона отруїла пестицидами і вбила козу-суперника на змаганнях, пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

  Повідомляється, що 17-річна Обрі Ванландінгем використовувала пістолет для примусового згодовування токсичного пестициду козі на ім'я Віллі. Крім того, є інформація, що Ванландінгем зізналася у навмисному отруєнні тварини. Це також зафіксували камери відеоспостереження.  Коза померла приблизно через 21 годину після того, як у неї почалися судоми і з'явилися ознаки дихальних розладів.

Розтин підтвердив, що причиною смерті стала фосфорорганічна інтоксикація фосметом, пестицидом, який зазвичай використовується для зовнішньої боротьби з паразитами у домашніх тварин. Дівчина зізналася поліції, що навмисно отруїла козу, оскільки вважала власника тварини "шахраєм". Вона повідомила, що це була її друга спроба вбити козу.

Слідчі, які переглянули історію її телефонних дзвінків, виявили, що вона шукала інформацію про те, "яка кількість відбілювача може вбити тварину" і "отруєння домашніх тварин, що ви повинні знати". Вона також нібито шукала "як очистити історію пошуку".

Обрі Ванландінгем загрожує до двох років ув'язнення, якщо її визнають винною в жорстокому поводженні з домашніми тваринами. Мати 15-річної дівчинки, чию козу вбили, сказала, що її сім'я хоче "справедливості" і сподівається, що Ванландінгем отримає тюремний термін, якщо її визнають винною.

Нагадаємо

56-річна жінка у стані алкогольного сп'яніння викинула свого кота з вікна 8-го поверху, внаслідок чого тварина загинула. Суд призначив їй 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном у 1 рік. 

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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