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Техасская девушка отравила козу, считая ее владельца мошенником: начато расследование

Техасская девушка отравила козу, считая ее владельца мошенником: начато расследование

Киев  •  УНН

 • 11314 просмотра

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17-летняя девушка отравила пестицидом козу-соперника на соревнованиях, считая ее владельца мошенником. Животное умерло через 21 час после отравления, а подозреваемой грозит до 2 лет заключения.

Техасской девочке-подростку Обри Ванландингем выдвинули обвинения в жестоком обращении с животными после того, как ее обвинили в том, что она отравила пестицидами и убила козу-соперника на соревнованиях, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

  Сообщается, что 17-летняя Обри Ванландингем использовала пистолет для принудительного скармливания токсичного пестицида козе по имени Вилли. Кроме того, есть информация, что Ванландингем призналась в умышленном отравлении животного. Это также зафиксировали камеры видеонаблюдения.  Коза умерла примерно через 21 час после того, как у нее начались судороги и появились признаки дыхательных расстройств.

Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стала фосфорорганическая интоксикация фосметом, пестицидом, который обычно используется для внешней борьбы с паразитами у домашних животных. Девушка призналась полиции, что намеренно отравила козу, поскольку считала владельца животного «мошенником». Она сообщила, что это была ее вторая попытка убить козу.

Следователи, которые просмотрели историю ее телефонных звонков, обнаружили, что она искала информацию о том, «какое количество отбеливателя может убить животное» и «отравление домашних животных, что вы должны знать». Она также якобы искала «как очистить историю поиска».

Обри Ванландингем грозит до двух лет заключения, если ее признают виновной в жестоком обращении с домашними животными. Мать 15-летней девочки, чью козу убили, сказала, что ее семья хочет «справедливости» и надеется, что Ванландингем получит тюремный срок, если ее признают виновной.

Напомним,

56-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения выбросила своего кота из окна 8-го этажа, в результате чего животное погибло. Суд назначил ей 5 лет лишения свободы с испытательным сроком в 1 год. 

Алина Волянская

Алина Волянская

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