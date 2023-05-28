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Тегеран звинуватив Зеленського в "антиіранській пропаганді" – Reuters

Тегеран звинуватив Зеленського в "антиіранській пропаганді" – Reuters

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Після нещодавнього звернення Президента України Володимире Зеленського іранський режим його в “антиіранській пропаганді”. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на іранські ЗМІ, пише УНН.

Деталі 

Іран розкритикував заяву Зеленського щодо припинення постачання безпілотників росії. Зокрема, МЗС країни назвали заяви нашого президента "брехливими". 

Також Тегеран зазначив, що такими заявами президент України хоче отримати більше зброї від західних партнерів. 

Іран спочатку заперечував постачання безпілотників Shahed до росії, але пізніше заявив, що надав невелику кількість до початку конфлікту. Україна заявляє, що безпілотники зіграли важливу роль в атаках росії на міста та інфраструктуру.

Цитата 

“Повторення президентом України брехливих заяв проти Ісламської Республіки Іран відповідає антиіранській пропаганді та медіавійна, спрямованій на залучення якомога більшої кількості зброї та фінансової допомоги від західних країн”, — заявив речник МЗС Ірану Насер Канаані. Про це повідомили іранські ЗМІ.

Україна, за словами Канаані, відмовляється дозволити незалежне розслідування цих заяв.

Нагадаємо 

У вечірньому зверненні Президент України Володимир Зеленський звернувся до народу Ірану з закликом не сприяти російському терору і не поставляти зброю ворогу. Зокрема, йшлося про дрони “Shahed-136/131”.

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