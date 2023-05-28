Тегеран обвинил Зеленского в "антииранской пропаганде" - Reuters
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. После недавнего обращения Президента Украины Владимире Зеленского иранский режим его в “антииранской пропаганде”. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на иранские СМИ, пишет УНН.
Детали
Иран раскритиковал заявление Зеленского о прекращении поставок беспилотников россии. В частности, МИД страны назвали заявления нашего президента "лживыми".
Также Тегеран отметил, что такими заявлениями президент Украины хочет получить больше оружия от западных партнеров.
Иран сначала отрицал поставки беспилотников Shahed в россию, но позже заявил, что предоставил небольшое количество до начала конфликта. Украина заявляет, что беспилотники сыграли важную роль в атаках россии на города и инфраструктуру.
Цитата
“Повторение президентом Украины лживых заявлений против Исламской Республики Иран соответствует антииранской пропаганде и медиавойне, направленной на привлечение как можно большего количества оружия и финансовой помощи от западных стран”, — заявил спикер МИД Ирана Насер Канаани. Об этом сообщили иранские СМИ.
Украина, по словам Канаани, отказывается разрешить независимое расследование этих заявлений.
Напомним
В вечернем обращении Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу Ирана с призывом не способствовать российскому террору и не поставлять оружие врагу. В частности, речь шла о дронах “Shahed-136/131”.