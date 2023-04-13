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“Те, що написала Васіліса – не нормально, але поведінка коментаторів виходить за рамки” - Береза про критику страченого бійця волонтеркою

“Те, що написала Васіліса – не нормально, але поведінка коментаторів виходить за рамки” - Береза про критику страченого бійця волонтеркою

Київ • УНН

 • 2795596 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Днями всю Україну шокувало відео, на якому українського військового страчують російські окупанти. На тлі загальної скорботи за загиблим, колишня пресофіцерка полку "Дніпро-1" та добровольчого батальйону "Донбас" Васіліса Мазурчук розкритикувала його за російську мову та нібито негідну поведінку, що обурило українську спільноту. На думку екснардепа Борислава Берези, допис Мазурчук не є нормальним, однак і поведінка коментаторів викликає обурення, передає УНН.

Цитата

“Цей допис – він не доречний і не етичний. Однак я не можу зрозуміти, що підштовхнуло його викласти. Мені здається, що це проблема якогось психічного стану людини. Я вважаю, що людині треба допомагати, якщо вона в такому стані. І я впевнений, що таких людей багато. Просто хтось пише, а хтось тримає в собі. Але значно гірше те, що я побачив у коментарях до допису. Там відкрилося пекло. Прокльони, ненависть, фактично люди вели себе як дикуни. Треба пам’ятати, що ми боремося не один з одним, а із нашим зовнішнім ворогом. І це найгірше, що я побачив. Те, що написала Васіліса – не нормально, але поведінка коментаторів виходить за рамки”, - повідомив Береза.

У своєму дописі Мазурчук порівняла страченого бійця з військовим, якого розстріляли за слова "Слава Україні!".

"Відео було жахливим. Але померти гідно зі словами "Слава Україні", зробити останню затяжку і стати символом – краще. Смерть і страта жахливі завжди. Але ж, правда, краще як Воллес у "Хороброму серці" – непокірним. Ніж верещати їхньою мовою – "нє нада, больна". Вмираючи, завжди краще зберегти гідність", – написала вона.

Додамо

Секретар РНБО Олексій Данілов висловив упевненість в тому, що російських окупантів, які стратили українського військового, буде обов'язково знайдено, адже для спецорганів – це справа честі.

Ім’я страченого військового наразі невідомо.

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