“Те, що написала Васіліса – не нормально, але поведінка коментаторів виходить за рамки” - Береза про критику страченого бійця волонтеркою

Цитата

“Цей допис – він не доречний і не етичний. Однак я не можу зрозуміти, що підштовхнуло його викласти. Мені здається, що це проблема якогось психічного стану людини. Я вважаю, що людині треба допомагати, якщо вона в такому стані. І я впевнений, що таких людей багато. Просто хтось пише, а хтось тримає в собі. Але значно гірше те, що я побачив у коментарях до допису. Там відкрилося пекло. Прокльони, ненависть, фактично люди вели себе як дикуни. Треба пам’ятати, що ми боремося не один з одним, а із нашим зовнішнім ворогом. І це найгірше, що я побачив. Те, що написала Васіліса – не нормально, але поведінка коментаторів виходить за рамки”, - повідомив Береза.

У своєму дописі Мазурчук порівняла страченого бійця з військовим, якого розстріляли за слова "Слава Україні!".

"Відео було жахливим. Але померти гідно зі словами "Слава Україні", зробити останню затяжку і стати символом – краще. Смерть і страта жахливі завжди. Але ж, правда, краще як Воллес у "Хороброму серці" – непокірним. Ніж верещати їхньою мовою – "нє нада, больна". Вмираючи, завжди краще зберегти гідність", – написала вона.

Додамо

Секретар РНБО Олексій Данілов висловив упевненість в тому, що російських окупантів, які стратили українського військового, буде обов'язково знайдено, адже для спецорганів – це справа честі.

Ім’я страченого військового наразі невідомо.

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Служба безпеки України підтвердила особу Героя, розстріляного після слів "Слава Україні!"

Їм виявився снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області Мацієвський Олександр Ігорович. Ідентифікація виконувалася за сприянням експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

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