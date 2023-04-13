"То, что написала Василиса - не нормально, но поведение комментаторов выходит за рамки" - Береза о критике казненного бойца волонтеркой

Цитата

“Этот пост – он не уместен и не этичен. Однако я не могу понять, что подтолкнуло его выложить. Мне кажется, что это проблема какого-то психического состояния человека. Я считаю, что человеку надо помогать, если он в таком состоянии. И я уверен, что таких людей много. Просто кто-то пишет, а кто-то держит в себе. Но значительно хуже то, что я увидел в комментариях к сообщению. Там открылся ад. Проклятия, ненависть, фактически люди вели себя как дикари. Надо помнить, что мы боремся не друг с другом, а с нашим внешним врагом. И это худшее, что я видел. То, что написала Василиса – не нормально, но поведение комментаторов выходит за рамки”, - сообщил Береза.

В своей заметке Мазурчук сравнила казненного бойца с военным, которого расстреляли за слова "Слава Украине!".

"Видео было ужасным. Но умереть достойно со словами "Слава Украине", сделать последнюю затяжку и стать символом – лучше. Смерть и казнь ужасны всегда. Но ведь, правда, лучше как Уоллес в "Храбром сердце" – непокорным. Чем визжать на их языке – "не нада, больна". Умирая, всегда лучше сохранить достоинство", – написала она.

Добавим

Секретарь СНБО Алексей Данилов выразил уверенность в том, что российские оккупанты, казнившие украинского военного, будут обязательно найдены, ведь для спецорганов – это дело чести.

Имя казненного военного пока неизвестно.

Ранее

Служба безопасности Украины подтвердила личность Героя, расстрелянного после слов "Слава Украине!"

Им оказался снайпер 163 батальона 119 отдельной бригады ТРО Черниговской области Мациевский Александр Игоревич. Идентификация выполнялась при содействии экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Расстрел за “Слава Украине!”: в КНИИСЭ рассказали, как проводилась экспертиза по идентификации военнослужащего