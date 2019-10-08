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ТБ Китаю скасувало трансляції матчів НБА через скандал навколо Гонконгу

Київ • УНН

 • 9961 перегляди

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Спортивний канал Центрального телебачення Китаю оголосив про скасування трансляцій всіх матчів Національної баскетбольної асоціації (НБА) через підтримку менеджером однієї з команд масових протестів в Гонконзі. Про це йдеться в опублікованому у вівторок повідомленні телеканалу, зазначає УНН.

ТБ Китаю скасувало трансляції матчів НБА через скандал навколо Гонконгу

“Ми помітили заяву комісіонера НБА Адама Сільвера щодо неналежного коментаря генерального менеджера команди Houston Rockets Деріла Морі про Гонконг. Сільвер висловився на підтримку права Морі на свободу слова. Ми висловлюємо в зв’язку з цим рішуче невдоволення і протест. Вважаємо, що будь-які висловлювання, що кидають виклик державному суверенітету і суспільної стабільності, не підпадають під категорію права на свободу слова”, — вказується в документі.

“У зв’язку з цим спортивне мовлення Центрального телебачення Китаю прийняло рішення призупинити трансляції передсезонних матчів НБА і перевірити всі формати співпраці з асоціацією”, — сказано в заяві телеканалу.

У понеділок генеральний менеджер команди Houston Rockets Деріл Морі опублікував повідомлення в Twitter, в якому висловив підтримку протестувальникам у Гонконзі, після чого всі представники Китаю оголосили про припинення співпраці з Houston. Пізніше його повідомлення розкритикував власник Brooklyn Nets Джозеф Цай, заявивши, що налагодження відносин з китайською стороною після заяви Морі займе багато часу.

НБА виступила з власною заявою, в якій розкритикувала заяву Морі, заявивши, що його повідомлення “образило багатьох друзів і шанувальників ліги в Китаї”. “Хоча Деріл ясно дав зрозуміти, що його повідомлення не втілює собою позицію Houston або НБА, цінності ліги підтримують людей в свободі думки і обміну думками з важливих для них питань”, — йдеться в заяві директора з комунікацій НБА Майка Басса.

Як писав УНН, Трамп відкрито закликав Китай і Україну почати розслідування щодо Байдена.

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