ТВ Китая отменило трансляции матчей НБА из-за скандала вокруг Гонконга
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Спортивный канал Центрального телевидения Китая объявил об отмене трансляций всех матчей Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) из-за поддержки менеджером одной из команд массовых протестов в Гонконге. Об этом говорится в опубликованном во вторник сообщении телеканала, отмечает УНН.
“Мы заметили заявление комиссионера НБА Адама Сильвера относительно неподобающего комментария генерального менеджера команды Houston Rockets Дэрила Мори о Гонконге. Сильвер высказался в поддержку права Мори на свободу слова. Мы выражаем в связи с этим решительное недовольство и протест. Полагаем, что любые высказывания, бросающие вызов государственному суверенитету и общественной стабильности, не подпадают под категорию права на свободу слова”, — указывается в документе.
“В связи с этим спортивное вещание Центрального телевидения Китая приняло решение приостановить трансляции предсезонных матчей НБА и проверить все форматы сотрудничества с ассоциацией”, — сказано в заявлении телеканала.
В понедельник генеральный менеджер команды Houston Rockets Дэрил Мори опубликовал сообщение в Twitter, в котором выразил поддержку протестующим в Гонконге, после чего все представители Китая объявили о прекращении сотрудничества с Houston. Позднее его сообщение раскритиковал владелец Brooklyn Nets Джозеф Цай, заявив, что налаживание отношений с китайской стороной после заявления Мори займет много времени.
НБА выступила с собственным заявлением, в котором раскритиковала заявление Мори, заявив, что его сообщение “оскорбило многих друзей и поклонников лиги в Китае”. “Хотя Дэрил ясно дал понять, что его сообщение не олицетворяет собой позицию Houston или НБА, ценности лиги поддерживают людей в свободе мысли и обмена мнениями по важным для них вопросам”, — говорится в заявлении директора по коммуникациям НБА Майка Басса.
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