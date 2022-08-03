Тайвань очікує посилення «психологічної війни» після візиту Пелосі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Тайвань очікує посилення «психологічної війни» найближчими днями, маючи на увазі кампанії з дезінформації, спрямовані на вплив на громадську думку. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.
Деталі
Представник кабінету міністрів Тайваню Ло Пін-чен заявив на брифінгу для ЗМІ, що влада посилила заходи безпеки в ключовій інфраструктурі, включаючи електростанції та аеропорти, і підвищила рівень кібербезпеки в урядових установах.
Ло додав, що найближчими днями Тайвань стане мішенню посиленої «психологічної війни», яка описує кампанії впливу, включаючи дезінформацію, щоб вплинути на громадську думку.
«Ми спостерігаємо психологічну війну, яка сильніша, ніж будь-коли, і найближчими днями вона посилиться», — сказав чиновник.
Доповнення
Міністр цифрових технологій Тайваню Одрі Тан заявила, що кібератаки на урядові установи Тайваню перевищили 15 000 гігабіт, що у 23 рази перевищує попередній денний рекорд.
Декілька урядових веб-сайтів, включаючи офіс президента, зазнали зарубіжних кібератаків, деякі з яких, за словами влади, були запущені Китаєм і росією.
Офіційні особи заявили, що заплановані китайськими військовими навчання, які розпочнуться з полудня четверга до полудня неділі, торкнуться всіх 18 міжнародних маршрутів польотів поблизу столиці Тайбею.