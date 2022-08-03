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Тайвань ожидает усиления «психологической войны» после визита Пелоси

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 августа. УНН. Тайвань ожидает усиления «психологической войны» в ближайшие дни, имея в виду кампании по дезинформации, направленные на влияние на общественное мнение. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

Представитель кабинета министров Тайваня Ло Пин-чен заявил на брифинге для СМИ, что власти усилили меры безопасности в ключевой инфраструктуре, включая электростанции и аэропорты, и повысили уровень кибербезопасности в правительственных учреждениях.

Ло добавил, что в ближайшие дни Тайвань станет мишенью усиленной «психологической войны», описывающей кампании влияния, включая дезинформацию, чтобы повлиять на общественное мнение.

«Мы наблюдаем психологическую войну, которая сильнее, чем когда-либо, и в ближайшие дни она усилится», — сказал чиновник.

Дополнение

Министр цифровых технологий Тайваня Одри Тан заявила, что кибератаки на правительственные учреждения Тайваня превысили 15 000 гигабит, что в 23 раза превышает предыдущий дневной рекорд.

Несколько правительственных веб-сайтов, включая офис президента, подверглись зарубежным кибератакам, некоторые из которых, по словам властей, были запущены Китаем и россией.

Официальные лица заявили, что запланированные китайскими военными учения, которые начнутся с полудня четверга до полудня воскресенья, коснутся всех 18 международных маршрутов полетов вблизи столицы Тайбэя.

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