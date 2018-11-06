Таїланд скасував візовий збір для українців
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Уряд Таїланду вирішив скасувати візовий збір для туристів з 21 країни, в тому числі України, на період з 1 грудня по 31 січня 2019 року, передає УНН з посиланням на повідомлення газети Bangkok post.
Як зазначає видання, уряд погодився скасувати плату за візи у розмірі 60 дол. з 1 грудня по 31 січня для відвідувачів, які перебуватимуть в країні не більше 15 днів. Серед 21 країни - Андорра, Болгарія, Бутан, Китай, Кіпр, Ефіопія, Фіджі, Індія, Казахстан, Латвія, Литва, Мальдіви, Мальта, Маврикій, Папуа Нова Гвінея, Румунія, Сан-Марино, Саудівська Аравія, Тайвань, Україна та Узбекистан.
Відзначимо, що середня мінімальна ціна на квиток (в обидва боки) з Києва до Бангкоку становить близько 24 тис. грн.
Як повідомляв УНН, Україна з п'ятниці, 2 листопада, отримала безвізовий режим з Катаром.
Додамо, що Київ розпочав переговори про безвіз з 61 країною "білого шенгену".