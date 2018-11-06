Таиланд отменил визовый сбор для украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Правительство Таиланда решило отменить визовый сбор для туристов из 21 страны, в том числе Украины, на период с 1 декабря по 31 января 2019 года, передает УНН со ссылкой на сообщение газеты Bangkok post.
Как отмечает издание, правительство согласилось отменить плату за визы в размере 60 долл. с 1 декабря по 31 января для посетителей, которые будут находиться в стране не более 15 дней. Среди 21 страны — Андорра, Болгария, Бутан, Китай, Кипр, Эфиопия, Фиджи, Индия, Казахстан, Латвия, Литва, Мальдивы, Мальта, Маврикий, Папуа Новая Гвинея, Румыния, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Тайвань, Украина и Узбекистан.
Отметим, что средняя минимальная цена на билет (в обе стороны) из Киева в Бангкок составляет около 24 тыс. грн.
Как сообщал УНН, Украина с пятницы, 2 ноября, получила безвизовый режим с Катаром.
Добавим, что Киев начал переговоры о безвизе с 61 страной “белого шенгена”.