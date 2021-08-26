Таємний контроль швидкості: поліція тестує автівки-"Фантоми"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Поліція тестує “Фантоми” — автівки, які будуть оснащені інтегрованою системою контролю швидкості рухомих транспортних засобів. Про це журналісту УНН повідомили у відповідь на запит у МВС.
Цитата:
“З урахуванням інформації, наданої Департаментом патрульної поліції Національної поліції, повідомляємо, що сьогодні триває процес впровадження системи контролю швидкості рухомих транспортних засобів, зчитування та розпізнавання номерних знаків з подальшою звіркою з базами даних на базі чотирьох поліцейських автомобілів SKODA KODIAG AMBITION 2.0 TSI”, — йдеться у відповіді на запит.
Деталі
У МВС повідомили, що функціонування спецавтомобілів “Фантом” та розподіл між регіонами держави стане можливим після введення в експлуатацію зазначеної інтегрованої системи. Процедура їх розподілу між регіонами України відбудеться після вирішення організаційних та фінансових питань функціонування цієї системи загалом.
Доповнення
“Фантоми” — автівки, які будуть оснащені інтегрованою системою контролю швидкості рухомих транспортних засобів, передали Національній поліції у грудні 2020 року. Завдяки цим системам патрульні зможуть фіксувати порушення швидкості в русі — по ходу патрульного авто, навпроти та навіть позаду.
Чотири автівки, які наразі тестуються — це пілотний проект. Їх вартість — 3,7 млн грн.