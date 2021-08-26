Тайный контроль скорости: полиция тестирует автомобили-"Фантомы"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Полиция тестирует "Фантомы" - автомобили, которые будут оснащены интегрированной системой контроля скорости движущихся транспортных средств. Об этом журналисту УНН сообщили в ответ на запрос в МВД.
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"С учетом информации, предоставленной Департаментом патрульной полиции Национальной полиции, сообщаем, что на сегодня продолжается процесс внедрения системы контроля скорости движущихся транспортных средств, считывания и распознавания номерных знаков с последующей сверкой с базами данных на базе четырех полицейских автомобилей SKODA KODIAG AMBITION 2.0 TSI", - говорится в ответе на запрос.
Детали
В МВД сообщили, что функционирование спецавтомобилей "Фантом" и распределение между регионами государства станет возможным после введения в эксплуатацию указанной интегрированной системы. Процедура их распределения между регионами Украины состоится после решения организационных и финансовых вопросов функционирования этой системы в целом.
Дополнение
"Фантомы" - машины, которые будут оснащены интегрированной системой контроля скорости движущихся транспортных средств, передали Национальной полиции в декабре 2020 года. Благодаря этим системам патрульные смогут фиксировать нарушения скорости в движении - по ходу патрульного автомобиля, напротив и даже позади.
Четыре машины, которые сейчас тестируются - это пилотный проект. Их стоимость - 3,7 млн грн.