Таємний контроль швидкості: на дороги України виїдуть "Фантоми"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Національній поліції передали 4 "Фантоми" - автівки, які будуть оснащені інтегрованою системою контролю швидкості рухомих транспортних засобів. Про це повідомив голова Укрінфрапроекту Кирило Хом'яков, передає УНН.
“Довгоочікувані „Фантоми“ вже у Нацполіції. Щойно передали 4 автівки, які будуть оснащені інтегрованою системою контролю швидкості рухомих транспортних засобів. Саме завдяки цим системам патрульні зможуть фіксувати порушення швидкості в русі — по ходу патрульного авто, навпроти та навіть позаду”, — написав Хом’яков.
За його словами, вартість автівок 3,7 млн грн.
“Ці чотири машини — це пілотний проєкт, в наступному році плануємо закупити ще 125 “Фантомів”, — зазначив Хом’яков.
Як повідомляв УНН, на дорогах з фотофіксацією аварійність знизилась втричі.