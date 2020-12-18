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Таємний контроль швидкості: на дороги України виїдуть "Фантоми"

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Національній поліції передали 4 "Фантоми" - автівки, які будуть оснащені інтегрованою системою контролю швидкості рухомих транспортних засобів. Про це повідомив голова Укрінфрапроекту Кирило Хом'яков, передає УНН.

Таємний контроль швидкості: на дороги України виїдуть "Фантоми"

“Довгоочікувані „Фантоми“ вже у Нацполіції. Щойно передали 4 автівки, які будуть оснащені інтегрованою системою контролю швидкості рухомих транспортних засобів. Саме завдяки цим системам патрульні зможуть фіксувати порушення швидкості в русі — по ходу патрульного авто, навпроти та навіть позаду”, — написав Хом’яков.

За його словами, вартість автівок 3,7 млн грн.

“Ці чотири машини — це пілотний проєкт, в наступному році плануємо закупити ще 125 “Фантомів”, — зазначив Хом’яков.

Як повідомляв УНН, на дорогах з фотофіксацією аварійність знизилась втричі.

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