Таємний контроль швидкості: на дороги України виїдуть "Фантоми"

“Довгоочікувані „Фантоми“ вже у Нацполіції. Щойно передали 4 автівки, які будуть оснащені інтегрованою системою контролю швидкості рухомих транспортних засобів. Саме завдяки цим системам патрульні зможуть фіксувати порушення швидкості в русі — по ходу патрульного авто, навпроти та навіть позаду”, — написав Хом’яков.

За його словами, вартість автівок 3,7 млн грн.

“Ці чотири машини — це пілотний проєкт, в наступному році плануємо закупити ще 125 “Фантомів”, — зазначив Хом’яков.

Як повідомляв УНН, на дорогах з фотофіксацією аварійність знизилась втричі.