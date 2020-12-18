Тайный контроль скорости: на дороги Украины выедут "Фантомы"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Национальной полиции передали 4 "Фантома" - машины, которые будут оснащены интегрированной системой контроля скорости движущихся транспортных средств. Об этом сообщил председатель Укринфрапроекта Кирилл Хомяков, передает УНН.
"Долгожданные "Фантомы" уже в Нацполиции. Только передали 4 автомобиля, которые будут оснащены интегрированной системой контроля скорости движущихся транспортных средств. Именно благодаря этим системам патрульные смогут фиксировать нарушения скорости в движении - по ходу патрульного авто, напротив и даже позади", - написал Хомяков.
По его словам, стоимость автомобилей 3,7 млн грн.
"Эти четыре машины - это пилотный проект, в следующем году планируем закупить еще 125 "Фантомов", - отметил Хомяков.
Как сообщал УНН, на дорогах с фотофиксацией аварийность снизилась втрое.