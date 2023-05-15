Таврійський напрямок: військові ЗСУ знищили та завдали шкоди більше роти окупантів та 31 одиниці озброєння
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Протягом доби підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку виконали 710 вогневих завдань, знищивши та завдав пошкодження більше роти окупантів та 31 одиниці озброєння та військової техніки противника. Про це повідомляє Олександр Тарнавський, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" на своїй сторінці у Telegram, пише УНН.
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"Продовжуємо нищити російського ворога.
Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 710 вогневих завдань.
Йдеться про контрбатарейну боротьбу і про роботу по планових цілях, виявлених раніше", - повідомив Тарнавський.
Деталі
Командувач повідомив, що втрати ворога вбитими та пораненими склали більше роти. Також було знищено та пошкоджено 31 одиницю озброєння та військової техніки противника.
Зокрема українські військові знищили: 2 танки, 2 БТР, БМП, БРЕМ, КШМ, 2 БпЛА "Орлан-10", БпЛА "Zala", БпЛА "Supercum", РЕБ "Поле-21", РЕБ "Силок-01", зенітний ракетний комплекс "Тор".
Нагадаємо
Українська авіація за добу завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.