Таврическое направление: военные ВСУ уничтожили и нанесли ущерб более роты оккупантов и 31 единицы вооружения

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"Продолжаем уничтожать российского врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 710 огневых задач.

Речь идет о контрбатарейной борьбе и о работе по плановым целям, выявленным ранее", - сообщил Тарнавский.

Детали

Командующий сообщил, что потери врага убитыми и ранеными составили более роты. Также было уничтожено и повреждено 31 единицу вооружения и военной техники противника.

В частности украинские военные уничтожили: 2 танка, 2 БТР, БМП, БРЭМ, КШМ, 2 БпЛА "Орлан-10", БпЛА "Zala", БпЛА "Supercum", РЭБ "Поле-21", РЭБ "Силок-01", зенитный ракетный комплекс "Тор".

Напомним

Украинская авиация за сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.