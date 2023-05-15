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Таврическое направление: военные ВСУ уничтожили и нанесли ущерб более роты оккупантов и 31 единицы вооружения

Киев • УНН

 • 880092 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. В течение суток подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления выполнили 710 огневых задач, уничтожив и нанеся повреждения более роты оккупантов и 31 единицы вооружения и военной техники противника. Об этом сообщает Александр Тарнавский, командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" на своей странице в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Продолжаем уничтожать российского врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 710 огневых задач.

Речь идет о контрбатарейной борьбе и о работе по плановым целям, выявленным ранее", - сообщил Тарнавский.

Детали

Командующий сообщил, что потери врага убитыми и ранеными составили более роты. Также было уничтожено и повреждено 31 единицу вооружения и военной техники противника.

В частности украинские военные уничтожили: 2 танка, 2 БТР, БМП, БРЭМ, КШМ, 2 БпЛА "Орлан-10", БпЛА "Zala", БпЛА "Supercum", РЭБ "Поле-21", РЭБ "Силок-01", зенитный ракетный комплекс "Тор".

Напомним

Украинская авиация за сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

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