Таврическое направление: военные ВСУ уничтожили и нанесли ущерб более роты оккупантов и 31 единицы вооружения
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В течение суток подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления выполнили 710 огневых задач, уничтожив и нанеся повреждения более роты оккупантов и 31 единицы вооружения и военной техники противника. Об этом сообщает Александр Тарнавский, командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" на своей странице в Telegram, пишет УНН.
Цитата
"Продолжаем уничтожать российского врага.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 710 огневых задач.
Речь идет о контрбатарейной борьбе и о работе по плановым целям, выявленным ранее", - сообщил Тарнавский.
Детали
Командующий сообщил, что потери врага убитыми и ранеными составили более роты. Также было уничтожено и повреждено 31 единицу вооружения и военной техники противника.
В частности украинские военные уничтожили: 2 танка, 2 БТР, БМП, БРЭМ, КШМ, 2 БпЛА "Орлан-10", БпЛА "Zala", БпЛА "Supercum", РЭБ "Поле-21", РЭБ "Силок-01", зенитный ракетный комплекс "Тор".
Напомним
Украинская авиация за сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.