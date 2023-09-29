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Таврійський напрямок: українські захисники відпрацювали по полігону окупантів

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. На Таврійському напрямку українські захисники відпрацювали з реактивних систем залпового вогню “HIMARS” по військовому полігону противника. Відео цього зухвалого нападу в своєму телеграм каналі оприлюднив заступник комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони і розвідки нардеп Юрій Мисягін, передає УНН.

Цитата

“БпЛА „ШАРК“ операторів 128-ої окремої гірсько-штурмової бригади навів РСЗВ „HIMARS“ на один з ворожих полігонів на Таврійському напрямку. Ракета GMLRS під час тренування трохи підбадьорила під**ів”, — розповів Мисягін подробиці цієї військової операції.

Деталі

За даними нардепа Юрія Мисягіна російські військові через цю атаку втратили вантажівку і частину особового складу.

Нагадаємо

Днями Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” бригадний генерал Олександр Тарнавський у своєму Telegram опублікував відео, як аеророзвідка нищить ворога і пообіцяв українцям гарні новини з цієї ділянки фронту.

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