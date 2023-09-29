Таврическое направление: украинские защитники отработали по полигону оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. На Таврическом направлении украинские защитники отработали из реактивных систем залпового огня “HIMARS” по военному полигону противника. Видео этого дерзкого нападения в своем телеграм канале обнародовал заместитель комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки нардеп Юрий Мысягин, передает УНН.
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“БпЛА „ШАРК“ операторов 128-ой отдельной горно-штурмовой бригады навел РСЗО „HIMARS“ на один из вражеских полигонов на Таврическом направлении. Ракета GMLRS во время тренировки немного взбодрила пид**ов”, — рассказал Мысягин подробности этой военной операции.
Детали
По данным нардепа Юрия Мысягина российские военные из-за этой атаки потеряли грузовик и часть личного состава.
Напомним
На днях Командующий оперативно-стратегической группировки войск “Таврия” бригадный генерал Александр Тарнавский в своем Telegram опубликовал видео, как аэроразведка уничтожает врага и пообещал украинцам хорошие новости с этого участка фронта.