Tata Group планує розширити виробництво електромобілів та акумуляторів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Індійський конгломерат Tata Group якнайшвидше планує розгорнути виробництво електромобілів, акумуляторів та нових зарядних станцій. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.
"Індійський конгломерат Tata Group робить свій найбільший поштовх до екологічного транспорту, плануючи виготовляти електромобілі та акумулятори, створити станції зарядки та побудувати завод по переробці акумуляторів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що більше півтисячі компаній, включаючи Tata Motors, Tata Chemicals, Tata Power та Tata Croma, мережу магазинів, що займаються продажем побутової електроніки, збирають ресурси та досвід для створення екологічного електричного транспортного засобу, розповіли керівники пресслужби компанії у Мумбаї.
Про плани було оголошено перед запуском електричного кроссовера Tata Motors Nexon EV.
"Це запуск "екосистеми" у виробництві, що є реальною потребою, а не лише черговий запуск транспортного засобу", - сказав Гюнтер Бутчек, керуючий директор компанії Tata Motors.
Індія, намагаючись стримувати високе забруднення в декількох містах та знизити видатки на імпорт пального, заохочує автовиробників будувати електростанції.
Як повідомлялося раніше в УНН, електрогігант Sony неочікувано представив свій електрокар.